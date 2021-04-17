Berna Gözbaşı'dan taraftara tepki! "Kes sesini"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, daha önce kendisine bıçaklı palalı fotoğraf gönderen taraftarın istifaya davet eden mesajına tepki verdi. Sosyal paylaşım sitesinden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı etiketleyerek 'Gelelim mi yine tesislere ama bu sefer farklı, ne dersiniz?' cümlesini bıçaklı fotoğraf ile paylaşan Hüseyin isimli taraftarın 'Gidin artık. Bu takım için bir şey yapmak istiyorsanız gidin, bırakın gidin' diye mesajına "Senin takımın bile yoktu ben olmasam. Kes sesini" şeklinde cevap verdi.