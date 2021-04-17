Denizlispor - BB Erzurumspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligde kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligin son iki sırasında yer alan Denizlispor'un 26, BB Erzrumspor ise 28 puanı bulunuyor. Kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI ANLATIM

Denizlispor 0-1 BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor)

2' Emrah Başsan

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.

BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes