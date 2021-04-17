Dünya devlerinin Hakan Çalhanoğlu yarışı! Milli yıldıza sürpriz bir talip daha...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi. Her geçen gün talipleri artan milli yıldızın sezon Milano ekibiyle sözleşmesi sona eriyor. Hakan ile Milan arasında sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına gelmesinin ardından devler, 27 yaşındaki yıldız için yarışa girdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.
MILAN İLE HAKAN ANLAŞAMIYOR!
Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu'nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi.
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif ederken Milli futbolcu sabit 5 milyon euroda ısrar ediyor.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki pazarlıklar çıkmaz yola doğru giderken, yıldız oyuncuya dünya devlerinden çok ciddi teklifler de gelmeye başladı.
DEVLER ONUN İÇİN YARIŞIYOR!
İtalyan basını, Manchester United, Chelsea, Arsenal Juventus ve Inter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain'in temasta olduğunu yazdı.
PSG DE KERVANA KATILDI!
Fransız devi PSG, yeni sezon için orta saha transfer düşünürken sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu için resmen devreye girdi.
JUVENTUS DA ÇOK İSTİYOR!
Kadrosunda bir başka milli oyuncu Merih Demiral'ı bulunduran Juventus'ta bu transferi ciddi şekilde düşünüyor.
30 Haziran'da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.
37 GOL 47 ASİST
Yıldız futbolcu, 4 sezondur oynadığı İtalyan ekibinde toplamda ise 163 maçta 30 gol atıp 47 asiste imza attı.
Milli futbolcu, 2017 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.