Fatih Karagümrük transferde büyük oynuyor! Frank Ribery bombası...

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.