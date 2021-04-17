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Giriş Tarihi: 17.4.2021 08:54 Son Güncelleme: 17.4.2021 09:35

transferde büyük oynuyor! bombası...

Fatih Karagümrük transferde büyük oynuyor! Frank Ribery bombası...

ekiplerinden , dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor. Sezon sonu İtalyan ekibi 'yla sözleşmesi son erecek 'nin menajerine ilk teklif yapıldı. 38 yaşındaki Fransız yıldız, anlaşma zemini oluşması halinde gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek.

Fatih Karagümrük, Fiorentina'dan Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor. Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde Ribery Türkiye'nin yolunu tutacak.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Fatih Karagümrük ile ciddi ciddi anılmaya başlandı. Anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 6 da asist yapana Ribery, toplamda Fiorentina formasıyla çıktığı 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı ve 9 kez de asist yapmayı başardı. (Takvim)

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Fatih Karagümrük transferde büyük oynuyor! Frank Ribery bombası...
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