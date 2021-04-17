Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Ankaragücü ile beraber kalmasından sonra Başakşehir'den 3 puanı almak ve puan farkını 2'ye indirerek zirveye yakınlaşmak istiyor. Fenerbahçe'nin zorlu Başakşehir maçı öncesi 11'i merak ediliyor. Her maç farklı 11'lerle çıkan Emre Belözoğlu'nun kadro planı netleşmiş görünüyor. Belözoğlu'nun Başakşehir karşısında sürpriz bir 11 çıkarması bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak?
SAVUNMAYI GÜÇLENDİRECEK
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarılacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.
SAMATTA YEDEK SOYUNACAK
Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de sağ bakte ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.
MESUT ÖZİL'İN KADROYA ALINMASI BEKLENİYOR
1 aydan fazla bir süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kalan Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Sakatlığı tamamen geçen Mesut Özil'in zorlu Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Mesut'un ikinci yarıda görev alması ihtimaller dahilinde. Diğer yandan 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gökhan Gönül en az 2 hafta olmayacak.
BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Duarte, Cemali, Youssouf, Tolga, Deniz, Visca, Giuliano, Demba Ba
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Caner, Nazım, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can, Cisse
SOSA'DAN EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ
Erol Bulut'un yerine göreve gelen Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir isim olduğunu söyleyen Sosa, "Eski ya da yeni antrenör hakkında konuşmak, kıyas yapmak istemiyorum. Emre Belözoğlu benim için önemli şahsiyet. Buraya gelmemde aktif rol oynadı. Tecrübeli, ligi bilen birisi. Onun ve kendimiz için en iyisini diliyorum, çok katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.
"EMRE BELÖZOĞLU TECRÜBELİ VE LİGİ BİLEN BİRİ. ÇOK KATKISI OLACAKTIR."
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın karşısına çıktı. Gaziantep FK galibiyetini değerlendirerek söze başlayan Sosa, "Geçen hafta galibiyet almak önemliydi. Bu maça kadar önümüzde, yaptığımız hataları tersine çevirebilmek için zamanımız vardı. Bizim için hazırlanmak adına güzel bir zaman aralığı oldu" ifadelerini kullandı.
HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLU
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan tecrübeli oyuncu, "Beklentiler Fenerbahçe'de aynı. Öncesi ve sonrası diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri bellidir ve hedef şampiyonluktur. Takımda da iyi ve mücadeleci oyuncular var. Bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz. Yükselen bir grafiğimiz var ve Başakşehir maçında daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.