SOSA'DAN EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Erol Bulut'un yerine göreve gelen Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir isim olduğunu söyleyen Sosa, "Eski ya da yeni antrenör hakkında konuşmak, kıyas yapmak istemiyorum. Emre Belözoğlu benim için önemli şahsiyet. Buraya gelmemde aktif rol oynadı. Tecrübeli, ligi bilen birisi. Onun ve kendimiz için en iyisini diliyorum, çok katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.