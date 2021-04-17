Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe 35. haftada sahaya çıktı. Son günlerde yönetim ve takım içiyle yaşanan sorunların ardından üst üste puan kayıplarına son vermek isteyen Galatasaray, İzmir'de Göztepe deplasmanına gitti. Zorlu maça galibiyet parolası ile başlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de 2 maçlık cezasının ardından kulübeye yeniden dönmesiyle motive bir şekilde maça başladı.
Son 6 haftada 1 galibiyet alabilen Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çevirememişti. Göztepe maçında da henüz 9. dakikada Diabate'nin attığı nefis golle 1-0 geriye düşen Fatih Terim ve öğrencileri, bu gole hızlı bir reaksiyon gösterdi.
Kalesinde golü gördükten sonra oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, geri kalan bölümde topa sahip olmayı başardı ve Göztepe kalesinde birçok pozisyona girdi.
KEREM SAHNEYE ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray taraftarının çok şey beklediği isimlerden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, en çok ilk 11 başlaması gerektiği savunulan isimlerin başında geliyordu.
Daha önceki haftalarda oyuna sonradan girerek iyi işler yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kariyerinde 2. kez ilk 11'de maça başladı. Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in yokluğunda Galatasaray'ın adeta gol yükünü üstlenen Kerem, Göztepe deplasmanının ilk yarısında attığı 2 golle yıldızlaştı.
2. LİG'DEN GELDİ KURTARICI OLDU
Sezon başında 2. Lig ekibi 24. Erzincanspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden birisiydi.
İlk 11'e girmekte zorlanan genç oyuncu, birçok maçta sonradan girerek Galatasaray'a iyi katkılar vermiş ve gollerini kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçında da oyuna sonradan girerek gol pozisyonlarına giren Kerem, golle sonuçlandıramamıştı.
Süper Lig'de şu ana kadar 5. golünü atan genç oyuncu, daha önce Hatayspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa maçlarında gollerini atmıştı. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray adına 1 maçta 2 gol atan ilk yerli futbolcu oldu.