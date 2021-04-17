Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...

Son 6 haftada 1 galibiyet alabilen Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çevirememişti. Göztepe maçında da henüz 9. dakikada Diabate'nin attığı nefis golle 1-0 geriye düşen Fatih Terim ve öğrencileri, bu gole hızlı bir reaksiyon gösterdi.