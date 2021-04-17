Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...
Giriş Tarihi: 17.4.2021 20:03 Son Güncelleme: 17.4.2021 20:22

'da şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...

'in 35. haftasında , zirve yarışına yeniden ortak olmak adına Göztepe deplasmanına çıktı. Mutlak galibiyet parolasıyla İzmir deplasmanına giden sarı-kırmızılılar, ilk dakikalarda Göztepe'de Diabate'nin nefis golüyle adeta şoka uğradı. Ancak Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak sahneye çıkan , attığı 2 golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe 35. haftada sahaya çıktı. Son günlerde yönetim ve takım içiyle yaşanan sorunların ardından üst üste puan kayıplarına son vermek isteyen Galatasaray, İzmir'de Göztepe deplasmanına gitti. Zorlu maça galibiyet parolası ile başlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de 2 maçlık cezasının ardından kulübeye yeniden dönmesiyle motive bir şekilde maça başladı.

Son 6 haftada 1 galibiyet alabilen Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çevirememişti. Göztepe maçında da henüz 9. dakikada Diabate'nin attığı nefis golle 1-0 geriye düşen Fatih Terim ve öğrencileri, bu gole hızlı bir reaksiyon gösterdi.

Kalesinde golü gördükten sonra oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, geri kalan bölümde topa sahip olmayı başardı ve Göztepe kalesinde birçok pozisyona girdi.

KEREM SAHNEYE ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray taraftarının çok şey beklediği isimlerden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, en çok ilk 11 başlaması gerektiği savunulan isimlerin başında geliyordu.

Daha önceki haftalarda oyuna sonradan girerek iyi işler yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kariyerinde 2. kez ilk 11'de maça başladı. Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in yokluğunda Galatasaray'ın adeta gol yükünü üstlenen Kerem, Göztepe deplasmanının ilk yarısında attığı 2 golle yıldızlaştı.

2. LİG'DEN GELDİ KURTARICI OLDU

Sezon başında 2. Lig ekibi 24. Erzincanspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden birisiydi.

İlk 11'e girmekte zorlanan genç oyuncu, birçok maçta sonradan girerek Galatasaray'a iyi katkılar vermiş ve gollerini kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçında da oyuna sonradan girerek gol pozisyonlarına giren Kerem, golle sonuçlandıramamıştı.

Süper Lig'de şu ana kadar 5. golünü atan genç oyuncu, daha önce Hatayspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa maçlarında gollerini atmıştı. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray adına 1 maçta 2 gol atan ilk yerli futbolcu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Kritik eşik belli oldu! 9 günlük tam kapanma mı geliyor?
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Altın kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: Altın fiyatları için senaryolar belli oldu
"Fatih Terim'den sonra hoca belli!" Galatasaray'daki krizden sonra Adnan Polat sürprizi... (Sabah.com.tr Özel)
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...
Son dakika: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında olay diyalog! "Ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim"
SON DAKİKA | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan aşı açıklaması: 4 kat azaldı
Son dakika: Bu habere dikkat! 'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
Tüp bebek merkezinde büyük skandal! Sosyetik Prof. embriyoları karıştırdı!
Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler bugün saat kaça kadar açık?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şovu! Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sahneye çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA