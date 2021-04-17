Kartal cepten yedi

Vincent Aboubakar’ın yokluğunda hücumda zorlanan siyah-beyazlı ekip, mücadelenin henüz başında N’Koudou ile penaltı kaçırdı. Kulusic, iki kez kendi ağlarını sarsarak ev sahibi takımın skor avantajı yakalamasını sağladı
Paintsil 65 ve 90+3'te kendisine yapılan penaltıları gole çevirip sonucu belirledi Maçın başından itibaren temponun yüksek olduğu mücadelede siyahbeyazlılar istediği oyunu kurmakta zorlandı. Çok fazla basit hatayapan Beşiktaş, N'Koudou'nun anlamsızbir penaltı vuruşuyla öne geçme fırsatınıtepti. İlk yarının sonunda duran topta Kulusic'in kendi kalesini bulması, Kartal'ın soyunma odasına önde gitmesini sağladı. İkinci devrede Ghezzal üzerinden arayışta olan siyah-beyazlılar, bir kez daha Kulusic'in ters vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Ankaragücü bu dakikadan sonra ataklarını artırırken, Paintsil ile iki penaltı golü buldu veskoru eşitleyerek 1 puanı kurtardı.Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk'in eksikliğinin takımı nasıl etkilediği gözler önüne serildi. Larin'in santrfor olmayacağı,N'Koudou'nun da ümitsiz vakaolduğu sahaya yansıdı. Kartal şampiyonluk yolunda iki farklı öne geçtiği maçta, iki puanı sahada bırakarak planda yeri olmayan bir kayıp yaşadı.
KULUSİC KENDİNİ AŞTI!
Profesyonel futbol kariyerinde toplamda 446 maça çıkan Ante Kulusic, ilk defa kendi kalesine gol attı. Hırvat stoper, Kasım 2017'de Trabzonspor-Osmanlı maçında bordo-mavili formayla Joao Pereira'dan sonra Süper Lig karşılaşmasında kendi kalesine 2 gol atan ilk oyuncu oldu.