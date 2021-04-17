Kartal cepten yedi

Paintsil 65 ve 90+3'te kendisine yapılan penaltıları gole çevirip sonucu belirledibaşından itibaren temponun yüksek olduğu mücadelede siyahbeyazlılar istediği oyunu kurmakta zorlandı.İlk yarının sonunda duran topta Kulusic'in kendi kalesini bulması, Kartal'ın soyunma odasına önde gitmesini sağladı.devrede Ghezzal üzerinden arayışta olan siyah-beyazlılar, bir kez daha Kulusic'in ters vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Ankaragücü bu dakikadan sonra ataklarını artırırken,Aboubakar ve Cenk'in eksikliğinin takımı nasıl etkilediği gözler önüne serildi.Kartal şampiyonluk yolunda iki farklı öne geçtiği maçta, iki puanı sahada bırakarak planda yeri olmayan bir kayıp yaşadı.Profesyonel futbol kariyerinde toplamda 446 maça çıkan Ante Kulusic, ilk defa kendi kalesine gol attı. Hırvat stoper, Kasım 2017'de Trabzonspor-Osmanlı maçında bordo-mavili formayla Joao Pereira'dan sonra Süper Lig karşılaşmasında kendi kalesine 2 gol atan ilk oyuncu oldu.