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Giriş Tarihi: 18.4.2021 00:02

'yi yenen Chelsea FA Cup'ta finalist oldu

DHA
Manchester City'yi yenen Chelsea FA Cup'ta finalist oldu

'nda Chelsea ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Londra ekibi adını finale yazdırdı. Chelsea'ye finali getiren gol 55. dakikada Werner'in asistinde Ziyech'ten geldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea ile Manchester City'i karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

İKİNCİ FİNALİST 18 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak. Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, saat 20:30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.

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Manchester City'yi yenen Chelsea FA Cup'ta finalist oldu
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