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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Rosier: Şampiyon olacağız

Rosier: Şampiyon olacağız
Beşiktaş sol beki Valentin Rosier, çok üzgün olduklarını ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Sonuç olarak 1 puan kaybettik. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu. O dirayeti gösteremedik. Ancak taraftarımız rahat olsun, şampiyon olacağız" dedi. Rosier, faul gerekçesiyle verilmeyen golü için de "Ben rakibe temas hissetmedim. Ama hakemin takdiri. Belki o gol geçerli olsaydı, farklı bir sonuç alabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü 19 yıl sonra
Başkent ekibi, Beşiktaş karşısında 19 yıl aradan sonra İstanbul'da puan kazandı. Sarı-lacivertli takım, bundan önce son olarak Şubat 2002'de oynanan lig maçında siyah-beyazlı ekibi Dolmabahçe'de 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Yalçın, Larin'e 'At' dedi N'Koudou topu vermedi
ALIOU Badji'nin, Oğuzhan Özyakup'a ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası VAR'dan hakem Halis Özkahya'ya uyarı geldi. Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, atışı Larin'in kullanmasını istedi. Ancak topu eline alan N'Koudou, buna izin vermedi. İkili bir süre tartışırken penaltı noktasının başına gelen Fransız futbolcu, kötü bir vuruş yaptı. Kaleci Korcan için meşin yuvarlağı çıkarmak zor olmadı.

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Rosier: Şampiyon olacağız
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