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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:54 Son Güncelleme: 17.4.2021 11:09

: 'un yeni takımını açıkladılar! sonrası...

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

haberi... 'de görevine son verilen 'la ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü. 46 yaşındaki teknik adamın dev kulübün başına geçebileceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 'un alınan sonuçlar nedeniyle 25 Mart'ta görevine son verilmişti.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

EROL BULUT İÇİN AEK İDDİASI

Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da Olympiakos, Panionios, Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen için yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden 'nın 'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'da yer alan haberde, 'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

DİĞER ADAYLAR LUCESCU VE MILOJEVIC

Yunan ekibinin , ve 'u düşündüğü ifade edildi. Sırp basını ise Vladan Milojevic'in ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediğini aktardı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

34 MAÇTA 21 GALİBİYET ALABİLDİ

Haberin detayında 'un Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizdiği fakat 'de bekleneni veremediği aktarıldı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

, 'deki döneminde 34 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

SÖZLEŞMESİ HALA DURUYOR

Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan 'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında 'un ismi halen daha 'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

"EROL HOCANIN ÇOK CİDDİ KATKILARI VAR"

'de sezon sonuna kadar göreve getirilen , 'la ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

"Ben içinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var bizimle birlikte olan. 'nin başarısı için, keyif alacak şekilde birbirine inanan, birbirine güvenen bir takım.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

30 hafta buraya getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye, bir ekibe mal edilemez.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...

Beraberce sahipleneceğiz başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın inşallah bugünden itibaren hepimizi. İnanıyorum iyi olacak tekrar hepimiz için hayırlı olsun."

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Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...
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