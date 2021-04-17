Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Erol Bulut'un alınan sonuçlar nedeniyle 25 Mart'ta görevine son verilmişti.
Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
EROL BULUT İÇİN AEK İDDİASI
Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da Olympiakos, Panionios, Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Erol Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.
Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.
Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'da yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.
DİĞER ADAYLAR LUCESCU VE MILOJEVIC
Yunan ekibinin Razvan Lucescu, Vladan Milojevic ve Erol Bulut'u düşündüğü ifade edildi. Sırp basını ise Vladan Milojevic'in AEK ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediğini aktardı.
34 MAÇTA 21 GALİBİYET ALABİLDİ
Haberin detayında Erol Bulut'un Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizdiği fakat Fenerbahçe'de bekleneni veremediği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ HALA DURUYOR
Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.
Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Erol Bulut'un ismi halen daha Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.
"EROL HOCANIN ÇOK CİDDİ KATKILARI VAR"
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve getirilen Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben içinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var bizimle birlikte olan. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde birbirine inanan, birbirine güvenen bir takım.
30 hafta buraya getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye, bir ekibe mal edilemez.
Beraberce sahipleneceğiz başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın inşallah bugünden itibaren hepimizi. İnanıyorum iyi olacak tekrar hepimiz için hayırlı olsun."