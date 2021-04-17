Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.