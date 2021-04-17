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Giriş Tarihi: 17.4.2021 17:03 Son Güncelleme: 17.4.2021 17:16

: 'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak...

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak...

haberi... Süper Lig'de Beşiktaş'ın arkasında şampiyonluk yarışı veren 'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan genç kaleci, ameliyat olacak.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan genç kaleci, ameliyat olacak. Sarı-lacivertliler, sakatlık haberini resmi siteden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak...
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