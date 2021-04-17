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Giriş Tarihi: 17.4.2021 17:32 Son Güncelleme: 17.4.2021 17:38

Son dakika: deplasmanında şampiyonluğa tutunmak istiyor!

Son dakika: Galatasaray Göztepe deplasmanında şampiyonluğa tutunmak istiyor!

Son dakika haberi... 'in 35. haftasında son haftalarda büyük kayıplar yaşayan , deplasmanında yara sarmak istiyor. 'in Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarındaki 2 maçlık cezası, Göztepe karşısında sona eriyor ve deneyimli teknik adam bu maçla birlikte kulübedeki yerini alıyor. Göztepe - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de 35. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı haftalarda, zirve yarışındaki üç takımdan birisi olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında 2 puan bırakmasının ardından zirve için tekrar umutlanan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer alıyor. Göztepe ise 46 puanla 10. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olacakken, VAR'da Abdulkadir Bitigen yer alacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Muslera, Şener-Luyindama-Marcao-Saracchi, Taylan, Feghouli-Gedson-E.Kılınç-Onyekuru, Halil.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, corona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in forvetler Falcao, Mustafa Mohamed ve Babel'in yokluğunda hücumda Halil Dervişoğlu'na görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Göztepe'de corona virüse yakalanan Alpaslan Öztürk ile sakatlığı bulunan Marko Mihojevic oynayamayacak.

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Son dakika: Galatasaray Göztepe deplasmanında şampiyonluğa tutunmak istiyor!
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