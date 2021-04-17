Son dakika: Galatasaray Göztepe deplasmanında şampiyonluğa tutunmak istiyor!

Süper Lig'de 35. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı haftalarda, zirve yarışındaki üç takımdan birisi olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında 2 puan bırakmasının ardından zirve için tekrar umutlanan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
Son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer alıyor. Göztepe ise 46 puanla 10. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olacakken, VAR'da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Muslera, Şener-Luyindama-Marcao-Saracchi, Taylan, Feghouli-Gedson-E.Kılınç-Onyekuru, Halil.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, corona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel kadroda yer alamayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in forvetler Falcao, Mustafa Mohamed ve Babel'in yokluğunda hücumda Halil Dervişoğlu'na görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Göztepe'de corona virüse yakalanan Alpaslan Öztürk ile sakatlığı bulunan Marko Mihojevic oynayamayacak.