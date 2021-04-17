Son dakika: Galatasaray Göztepe deplasmanında şampiyonluğa tutunmak istiyor!

Süper Lig'de 35. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı haftalarda, zirve yarışındaki üç takımdan birisi olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında 2 puan bırakmasının ardından zirve için tekrar umutlanan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.