Son karar Cisse

enerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi.Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.uiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda isevedenemelerine rağmen'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de sağ bakte iseoynayacak.