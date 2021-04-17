Trabzonspor’dan online transfer

Trabzonspor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Senegalli sağ bek Sabaly ile ücrette anlaşılamaması üzerine Roma'dan Bruno Peres'e yönelen bordo-mavililer, bu transferde hızlı yol aldı. 31 yaşındaki Peres ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Fırtına, Sambacı'ya imza parası da içinde olmak üzere sezon başına 1 milyon 800 bin Euro ödeyecek. Transferin yürütülüş şekli de dikkat çekti.Lig'de ilk iki iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor'da sakat Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.sezon Roma formasıyla 11'i Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Toplam 2059 dakika sahada kalan Peres, İtalyan kulübünde bulunan 3 sağ bek arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı