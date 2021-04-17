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Giriş Tarihi: 17.4.2021

’dan online transfer

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan online transfer

Roma’nın Brezilyalı sağ beki ile üç yıllık anlaşma sağlayan Fırtına, oyuncuya sezon başına 1 milyon 800 bin Euro ödeyecek. İmza parası da ücretin içinde

Trabzonspor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Senegalli sağ bek Sabaly ile ücrette anlaşılamaması üzerine Roma'dan Bruno Peres'e yönelen bordo-mavililer, bu transferde hızlı yol aldı. 31 yaşındaki Peres ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Fırtına, Sambacı'ya imza parası da içinde olmak üzere sezon başına 1 milyon 800 bin Euro ödeyecek. Transferin yürütülüş şekli de dikkat çekti. Pandemi nedeniyle İtalya'ya gidemeyen yöneticiler, sezon sonu sözleşmesi bitecek Peres ile görüşmeleri internet üzerinden görüntülü konuşarak gerçekleştirdi.

Fırtına'nın rakibi Hatay
SÜPER Lig'de ilk iki iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor'da sakat Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

Bruno Peres kimdir?
BU sezon Roma formasıyla 11'i Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Toplam 2059 dakika sahada kalan Peres, İtalyan kulübünde bulunan 3 sağ bek arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı

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Trabzonspor’dan online transfer
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