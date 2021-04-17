Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI
Giriş Tarihi: 17.4.2021 15:55

- Alanyaspor | CANLI

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen , ligde kalma mücadelesi veren 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı hakem yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 52 puanı bulunurken Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip. Zorlu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Kritik eşik belli oldu! 9 günlük tam kapanma mı geliyor?
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Altın kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: Altın fiyatları için senaryolar belli oldu
"Fatih Terim'den sonra hoca belli!" Galatasaray'daki krizden sonra Adnan Polat sürprizi... (Sabah.com.tr Özel)
Son dakika: Bu habere dikkat! 'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıyorlar
Son dakika: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında olay diyalog! "Ben Adnan Polat'ın süpürgecisi değilim"
SON DAKİKA | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan aşı açıklaması: 4 kat azaldı
Tüp bebek merkezinde büyük skandal! Sosyetik Prof. embriyoları karıştırdı!
SON DAKİKA: Şehit Selçuk Paker'in annesi oğlunun mezarının karşısına taşındı! 'Şehidime sözüm var'
Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası N'Koudou'ya şok sözler! "Kaçırdığı penaltı..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA