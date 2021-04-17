Yeni Malatyaspor - Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 52 puanı bulunurken Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip. Zorlu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar