Adana Demirspor, Süper Lig'e koşuyor! 26 yıllık hasret bitecek mi?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor sahasında lider Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 2. sırada bulunan Adana Demirspor 61 puana yükselirken, lider Giresunspor ise 63 puanda kaldı. Adana ekibi kalan 3 maçını da kazanması halinde 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselecek. Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise Pazartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
SAMET AYBABA: YILLARDIR BEKLENEN ŞAMPİYONLUĞU GETİRMEK İSTİYORUZ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçta çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.
Haftalardır gelişen oyunlarının doruk noktasına ulaştığını belirten Aybaba, "Bu maç, lidere karşı zor bir karşılaşmaydı. Kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda neredeyse ilk iki şansını kaybedeceğimiz bir maçtı. Oyuncular saha içinde gerek organizasyon gerek birliktelik olarak müthiş şeyler yaptı. Çok iyi savundular, hücuma çıktılar ve çok güzel goller attılar. Arkadaşları kutluyorum. Üç maçımız var. Futbol, ciddi bir iştir. 'Bitti' diye bir şey yoktur. Maç bittikten sonra hedefler belirlenir, hayaller gerçekleşir. Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz" dedi.
TAM 5 KEZ PLAY-OFF'TA ELENDİ
1994-1995 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve aynı sezon küme düşen Adana Demirspor, bu tarihten sonra tam 5 kez play-off oynadı ancak hepsinde Süper Lig'in kıyısından döndü. İşte o tarihi maçlar...
2012-2013 SEZONU
Manisaspor ile eşleşen Adana Demirspor, sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetti. Rövanşta alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Adana Demirspor elendi.
2014-2015 SEZONU
Antalyaspor'a ilk maçta 3-0 kaybeden Adana Demirspor'a ikinci maçta aldığı 2-0'lık galibiyet yeterli olmadı.
2015-2016 SEZONU
Adana Demirspor play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Alanyaspor'a penaltılarda yenilerek Süper Lig biletini alamadı.
2018-2019 SEZONU
Adana'da Hatayspor ile oynanan ilk karşılaşma 0-0 sona erdi. Rövanşta 90+3'te Adana Demirspor skoru 2-2'ye getiren golü attı ama bitime saniyeler Hatayspor maçı kazanarak finale yükseldi.
2019-2020 SEZONU
Yarı finalde Bursaspor'u geçen Adana Demirspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Fatih Karagümrük'e penaltı atışlarıyla mağlup olarak yine Süper Lig'e yükselemedi.