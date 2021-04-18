Adana Demirspor, Süper Lig'e koşuyor! 26 yıllık hasret bitecek mi?

SAMET AYBABA: YILLARDIR BEKLENEN ŞAMPİYONLUĞU GETİRMEK İSTİYORUZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçta çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Haftalardır gelişen oyunlarının doruk noktasına ulaştığını belirten Aybaba, "Bu maç, lidere karşı zor bir karşılaşmaydı. Kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda neredeyse ilk iki şansını kaybedeceğimiz bir maçtı. Oyuncular saha içinde gerek organizasyon gerek birliktelik olarak müthiş şeyler yaptı. Çok iyi savundular, hücuma çıktılar ve çok güzel goller attılar. Arkadaşları kutluyorum. Üç maçımız var. Futbol, ciddi bir iştir. 'Bitti' diye bir şey yoktur. Maç bittikten sonra hedefler belirlenir, hayaller gerçekleşir. Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz" dedi.