Ali Koç: Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var

"ÜMİT ÖZTÜRK İLE SIKINTILARIMIZ VAR"

Maçın VAR hakemi Ümit Öztürk'ün performansı ile karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a yardımcı olmadığını vurgulayan başkan Ali Koç, "Malatya maçında gördüğüm tüm yorumcular penaltıyı işaret etti. Biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de genellikle herkes hakem performansından özellikle VAR hakemlerinin performansından şikayetçi. Ne kadar katılırsınız bilmem ama en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden takımız. Taraftarlarımız tarafından bu sebepten dolayı tenkit ediliyoruz. Bunu çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa onun kazandığı bir ortam olsun istemiyoruz. Bugün VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var. Onun hakemlik yaptığı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Cüneyt hocanın işini bugün zorlaştırdı. Yediğimiz golden önceki pozisyonda yardımcı olmalıydı. Bu isim özelinde rahatsızlıklarımız var. O gelsin, bu gelmesin demedik ama buna dikkat çekmeyi gerekli buldum" şeklinde konuştu.