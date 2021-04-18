Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu!

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını duyurdu. 12 kulübün resmi internet sitelerinden Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulduğu açıklandı. Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu.

Avrupa Süper Ligi'ne açılış sezonunun ardından 3 kulübün katılması bekleniyor.

Sky Italia'nın haberine göre, Juventus başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, "Futbola tüm seviyeleriyle devam edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA ise lige katılmayı planlayan kulüplere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi adı altında kurulacak lige katılım sağlayacak takımların UEFA organizasyonlarından men edileceği belirtildi.

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