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Giriş Tarihi: 19.4.2021 01:27 Son Güncelleme: 19.4.2021 01:44

Son dakika: resmen kuruldu!

Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu!

Son dakika haberi... Avrupa'nın önde gelen 12 takımı, 'ni resmen kurduklarını açıkladı. İlk etapta Avrupa Süper Ligi'nde Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kulüpleri yer alacak.

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını duyurdu. 12 kulübün resmi internet sitelerinden Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulduğu açıklandı. Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu.

Avrupa Süper Ligi'ne açılış sezonunun ardından 3 kulübün katılması bekleniyor.

Sky Italia'nın haberine göre, Juventus başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, "Futbola tüm seviyeleriyle devam edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA ise lige katılmayı planlayan kulüplere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi adı altında kurulacak lige katılım sağlayacak takımların UEFA organizasyonlarından men edileceği belirtildi.

TURNUVA FORMATI

  • Takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.
  • Dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.
  • Çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.

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Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu!
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