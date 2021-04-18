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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Ben trene yolda binmedim

MEHMET ÖZCAN
Ben trene yolda binmedim

Galatasaray’da kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Divan üyesiyim, 7446 sicil numaram. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylı’yım. Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Göztepe maçında bomba açıklamalar geldi. "G.Saray şampiyonluk kaybedebilir ama irtifa kaybedemez" diyen Terim, şöyle devam etti: "Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına izin vermez. Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylı'nın beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylı'yım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim. Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'da... Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere de kimse dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez."

YUMRUKLARIMI SIKIYORUM!
GALIBIYETIN doğru yerde ve zamanda geldiğinin altını çizen Fatih Terim, işler kötü gittiğinde takıma izin verirken, kendisini cezalandırıp, eve kapandığını söyledi. Terim, "Geçenlerde altı aydır görmediğim kızım geldi ABD'den. Baba-kız çok özleşmiştik. Sadece 1 gün… Benim şöyle bir üçgenim var; Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Bu üçgenin içerisindeyim yarım asırdır. Tabii böyle baktığınızda bazen yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. O zaman Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Bir daha yutkunuyorum. Bu arada kazanıyoruz, ya da kaybediyoruz, Bunlar olabilen şeyler" ifadelerini kullandı.

BİZ G.SARAY'IZ VAZGEÇMEYİZ
İki maçlık cezanın ardından kulübeye dönen Terim, Kerem ve Halil'e de övgüler yağdırırken, "Bazı şampiyonluklarımızı vazgeçmeyerek, geriden gelerek kazandık. Biz Galatasaray'ız. Asla vazgeçmeyeceğiz" mesajını verdi.

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Ben trene yolda binmedim
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