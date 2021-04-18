Ben trene yolda binmedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Göztepe maçında bomba açıklamalar geldi.diyen Terim, şöyle devam etti: "Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına izin vermez.Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylı'nın beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylı'yım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim. Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'da...İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez."GALIBIYETIN doğru yerde ve zamanda geldiğinin altını çizen Fatih Terim, işler kötü gittiğinde takıma izin verirken, kendisini cezalandırıp, eve kapandığını söyledi. Terim, "Geçenlerde altı aydır görmediğim kızım geldi ABD'den. Baba-kız çok özleşmiştik. Sadece 1 gün… Benim şöyle bir üçgenim var;Bu üçgenin içerisindeyim yarım asırdır. Tabii böyle baktığınızda bazen yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum.Bir daha yutkunuyorum. Bu arada kazanıyoruz, ya da kaybediyoruz, Bunlar olabilen şeyler" ifadelerini kullandı.İki maçlık cezanın ardından kulübeye dönen Terim, Kerem ve Halil'e de övgüler yağdırırken, "Bazı şampiyonluklarımızı vazgeçmeyerek, geriden gelerek kazandık. Biz Galatasaray'ız. Asla vazgeçmeyeceğiz" mesajını verdi.