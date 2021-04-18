Duygusal bir maçtı iyi reaksiyon verdik

Galatasaray adına dün gece hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu 11 Aralık 2016'dan beri sarı-kırmızılı forma ile bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.Maç topunu da evine götürmek için alan genç futbolcu, "Duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük, reaksiyon gösterdik takım olarak. Kazanmamız gerekiyordu. 3 haftadır galip gelemiyorduk. İyi oynayarak bunu başarmak güzel oldu. 3 gol atmam benim adıma da çok güzel oldu. Galatasaray buralardan çok geri döndü.Hayatım boyunca bu maçın topunu saklayacağım. Umarım nicelerine Galatasaray formasıyla devam ederim" ifadelerini kullandı.