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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Duygusal bir maçtı iyi reaksiyon verdik

Duygusal bir maçtı iyi reaksiyon verdik

Maçın kahramanı , “Duygu dolu bir maç oldu. Galatasaray buralardan çok döndü, yine başarabiliriz” mesajını verdi

Galatasaray adına dün gece hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu 11 Aralık 2016'dan beri sarı-kırmızılı forma ile bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu. Kerem'den önce bunu yapan son isim Gaziantep'e attığı üç golle Yasin Öztekin idi. Maç topunu da evine götürmek için alan genç futbolcu, "Duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük, reaksiyon gösterdik takım olarak. Kazanmamız gerekiyordu. 3 haftadır galip gelemiyorduk. İyi oynayarak bunu başarmak güzel oldu. 3 gol atmam benim adıma da çok güzel oldu. Galatasaray buralardan çok geri döndü. Takım olarak yine döneceğine inanıyoruz. Süper Lig'deki ilk hattrick'im. Hayatım boyunca bu maçın topunu saklayacağım. Umarım nicelerine Galatasaray formasıyla devam ederim" ifadelerini kullandı.

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Duygusal bir maçtı iyi reaksiyon verdik
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