Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

ALEX VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ



Türkiye'de bu noktada Alex de Souza'dan bahsedebilirim. Gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi. Zihniyetiyle, tecrübesiyle ve oyun anlayışıyla Emre Belözoğlu da benim için çok çok harika bir oyuncu.