Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga takımlarından Stuttgart ile gelecek sezondan başlayacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Alman ekibinin 17 yaşındaki yeni yıldızı, GazeteFutbol'a verdiği röportajda Stuttgart'a taşınmasının nedenleri ve uzun vadeli kariyer planlarından bahsetti.
"STUTTGART'TA KENDİMİ KANITLAYABİLİRİM"
Ocak ayından bu yana birçok kulüple görüştüğünü belirten Ömer Faruk, Stuttgart seçimindeki en büyük nedenin kulübün Bundesliga'daki en genç takıma sahip olması olduğunu söyledi.
Genç oyuncu, "Stuttgart'ta kendimi kanıtlayabilirim, iyi geliştirebilirim ve kariyerimi ilerletebilirim. Bu nedenle kararımdan çok eminim ve memnunum.
Uzun süredir Bundesliga'yı takip ediyorum. Bundesliga'nın dünyanın en iyi liglerinden biri. Hatta diğer Avrupa liglerine kıyasla en çok Bundesliga'yı sevdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
"HER GÜN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM"
'Henüz Stuttgart şehrini gezme zevkini yaşayamadım' diyen Ömer Faruk Beyaz, "İstanbul ile kıyaslarsak, kariyerimi daha küçük ve sakin bir şehirde sürdürmemin uygun olduğunu söyleyebilirim.
Bu sayede futboluma, kariyerime ve işime daha iyi konsantre olabilirim. Hala genç bir oyuncuyum, 2-3 hafta önce Almanca dersleri almaya başladım. Öncelikle iletişim kurmalıyım. Her gün çalışmalarımı da sürdürüyorum" şeklinde konuştu.
"AMACIM BİR GÜN BALLON D'OR'U KAZANMAK"
Uzun vadeli kariyer planlamasını da anlatan 17 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:
"Stuttgart'ta kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum. La Liga ve Premier Lig de dikkat çekici ligler. Şu anda odak noktam Stuttgart ve Bundesliga.
Amacım bir gün Ballon d'Or kazanmak. En başından bu yana hedefim buydu ve bunun için mücadele veriyorum.
"OYUN TARZIMI MESSI İLE KIYASLARDIM"
Futbol oynamaya başladığımda oyun tarzımı Lionel Messi ile kıyasalardım ancak zamanla kendi oyun tarzımı geliştirmek benim için önemli hale geldi. Elbette Messi ve Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum.
Belirli bir rol modelim yok. Her iyi oyuncunun kendine özgü güçlü yanları vardır. Bu yüzden herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
ALEX VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ
Türkiye'de bu noktada Alex de Souza'dan bahsedebilirim. Gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi. Zihniyetiyle, tecrübesiyle ve oyun anlayışıyla Emre Belözoğlu da benim için çok çok harika bir oyuncu.
Kendini her zaman ve her yerde kanıtlamış ve her zaman karakter göstermiştir. Kişisel olarak ondan çok şey öğrendim."
"ÖMER FARUK OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"
Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat da Fenerbahçe ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz için "Olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında" yorumunu yaptı.