Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 18.4.2021 17:04

'den 'a transfer olan 'dan itirafı

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak bonservis bedelsiz şekilde 'a transfer olan , Alman basınına konuştu. 17 yaşındaki genç yıldız, Stuttgart'ı neden tercih ettiğini açıklarken, ile ilgili de itirafta bulundu.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , takımlarından ile gelecek sezondan başlayacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Alman ekibinin 17 yaşındaki yeni yıldızı, GazeteFutbol'a verdiği röportajda 'a taşınmasının nedenleri ve uzun vadeli kariyer planlarından bahsetti.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"STUTTGART'TA KENDİMİ KANITLAYABİLİRİM"

Ocak ayından bu yana birçok kulüple görüştüğünü belirten Ömer Faruk, seçimindeki en büyük nedenin kulübün 'daki en genç takıma sahip olması olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Genç oyuncu, "'ta kendimi kanıtlayabilirim, iyi geliştirebilirim ve kariyerimi ilerletebilirim. Bu nedenle kararımdan çok eminim ve memnunum.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Uzun süredir 'yı takip ediyorum. Bundesliga'nın dünyanın en iyi liglerinden biri. Hatta diğer Avrupa liglerine kıyasla en çok Bundesliga'yı sevdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"HER GÜN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

'Henüz şehrini gezme zevkini yaşayamadım' diyen , "İstanbul ile kıyaslarsak, kariyerimi daha küçük ve sakin bir şehirde sürdürmemin uygun olduğunu söyleyebilirim.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Bu sayede futboluma, kariyerime ve işime daha iyi konsantre olabilirim. Hala genç bir oyuncuyum, 2-3 hafta önce Almanca dersleri almaya başladım. Öncelikle iletişim kurmalıyım. Her gün çalışmalarımı da sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"AMACIM BİR GÜN BALLON D'OR'U KAZANMAK"

Uzun vadeli kariyer planlamasını da anlatan 17 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"'ta kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum. La Liga ve Premier Lig de dikkat çekici ligler. Şu anda odak noktam Stuttgart ve .

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Amacım bir gün Ballon d'Or kazanmak. En başından bu yana hedefim buydu ve bunun için mücadele veriyorum.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"OYUN TARZIMI MESSI İLE KIYASLARDIM"

Futbol oynamaya başladığımda oyun tarzımı ile kıyasalardım ancak zamanla kendi oyun tarzımı geliştirmek benim için önemli hale geldi. Elbette Messi ve 'yu çok seviyorum.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Belirli bir rol modelim yok. Her iyi oyuncunun kendine özgü güçlü yanları vardır. Bu yüzden herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

ALEX VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Türkiye'de bu noktada 'dan bahsedebilirim. Gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi. Zihniyetiyle, tecrübesiyle ve oyun anlayışıyla da benim için çok çok harika bir oyuncu.

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

Kendini her zaman ve her yerde kanıtlamış ve her zaman karakter göstermiştir. Kişisel olarak ondan çok şey öğrendim."

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı

"ÖMER FARUK OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

'ın sportif direktörü Sven Mislintat da ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen için "Olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında" yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
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