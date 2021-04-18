Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor (CANLI)

Süper Lig'in 35. haftası Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına sahne oluyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Gaziantep FK son haftalarda ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ev sahibi ekip son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son 2 maçından beraberlikle ayrılan konuk Kasımpaşa ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA

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İLK 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Jefferson, Djilobodji, Güray, Rashid, Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, Hadadi, Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 1'dan canlı yayınlacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu... Ayrıca VAR'da Ali Şansalan AVAR'da ise Adem Cinek bulunacak.