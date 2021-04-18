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Giriş Tarihi: 18.4.2021 15:08

evinde 'yı konuk ediyor (CANLI)

Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor CANLI

'in 35. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 1'dan canlı yayınlacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maç öncesi Gaziantep FK ligde 50 puanla 7, Kasımpaşa ise 36 puanla 16. sırada bulunuyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 35. haftası Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına sahne oluyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Gaziantep FK son haftalarda ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ev sahibi ekip son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son 2 maçından beraberlikle ayrılan konuk Kasımpaşa ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Jefferson, Djilobodji, Güray, Rashid, Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko
Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, Hadadi, Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS HD 1'dan canlı yayınlacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu... Ayrıca VAR'da Ali Şansalan AVAR'da ise Adem Cinek bulunacak.

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Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor (CANLI)
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