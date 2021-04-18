Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haaland suskunluğunu bozdu! Dortmund kazandı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 22:45

Haaland suskunluğunu bozdu! kazandı

AA
Haaland suskunluğunu bozdu! Dortmund kazandı

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia , sahasında 'i 4-1 yendi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri , (2) ve Mats Hummels kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen'i 4-1 yendi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Werder Bremen, 14. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 29. dakikasında Giovanni Reyna ile 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-siyahlılar, 34. (penaltıdan) ve 38. dakikalarda Erling Haaland ile üst üste bulduğu iki golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Borussia Dortmund, 87. dakikada Mats Hummels'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, 4. sıradaki Eintracht Frankfurt'un 4 puan gerisinde yer alarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu korudu.

Werder Bremen ise maç fazlasıyla 30 puanla 13. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."
Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haaland suskunluğunu bozdu! Dortmund kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA