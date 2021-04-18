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Giriş Tarihi: 19.4.2021 00:58

Inter 11 maç sonra puan kaybetti

AA
Inter 11 maç sonra puan kaybetti

'da şampiyonluğa koşan Inter, ligde 11 maç sonra puan kaybetti. deplasmanına konuk olan Inter, 'in kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Inter'e beraberliği getiren golü Eriksen kaydetti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluk mücadelesi veren Inter, üst sıralardaki Napoli'ye konuk oldu.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Inter kalecisi Samir Handanovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı ve 55. dakikada Christian Eriksen skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

İki ekip de kalan dakikalarda gol fırsatları yakalamasına karşın maçtaki eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, ligde 11 maç sonra puan kaybı yaşadı.

75 puanla ligin zirvesinde bulunan Inter, bu sezon 6. beraberliğini aldı.

Inter'in puan kaybı yaşadığı haftada, en yakın takipçisi Milan'ın ise galip gelmesiyle zirvedeki puan farkı da 9'a indi.

Napoli ise puanını 60 yaparak, 5. sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Torino, konuk ettiği Roma'yı 3-1 mağlup etti.

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Inter 11 maç sonra puan kaybetti
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