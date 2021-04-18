İspanya Kral Kupası, Athletic Bilbao'yu 4-0 yenen Barcelona'nın! Messi yine şov yaptı

KOEMAN'IN İLK KUPASI

Kral Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olan Barcelona, 31. kez bu kupayı kaldırdı. Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez de tribünden izledi. Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ronald Koeman, ilk kupasını kazandı.

Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu kupadaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Arjantinli futbolcu, Telmo Zarra (81), Jose Samitier (69) ve Guillermo Gorostiza'nın (64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol atan 4. futbolcu oldu.