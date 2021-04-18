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Giriş Tarihi: 18.4.2021 18:53

Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan

AA
Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, deplasmanda 87'de Ruslan Malinovsky'nin attığı golle Atalanta'ya 1-0 yenildi.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenildi. Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan mücadelede, ligin iddialı iki ekibi karşılaştı. İki takımın dengeli başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakalarken, 87. dakikada Ruslan Malinovsky, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atalanta, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 64'e çıkartarak, puan tablosunda 3. basamağa yükseldi ve 62 puanlı rakibi Juventus'un önüne geçti.

Serie A'da son 9 yılın şampiyonu Juventus ise bu sezon 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşarken, puan tablosunda 4. sıraya gerileyerek, şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev yapmadı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Bologna, sahasında Spezia'yı 4-1 yenerken, Lazio da konuk ettiği Benevento'yu 5-3 mağlup etti.

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Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan
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