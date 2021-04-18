Kolu kanadı kırıldı

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe,Başakşehir maçı için yapılan son antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasındaBu sabah ameliyata alınacak 23 yaşındaki file bekçisinin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performansta kurtarışlarıyla en önemli rolü oynayan Altay'ın sakatlığı sadece teknik heyette değil, sarı- lacivertli taraftarda da şok etkisi yaşanmasına neden oldu.31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.Gürcan BİLGİÇSistem değişikliği bile olabilir!bu sezonun bir tane yıldızı vardı; o da kaleci Altay Bayındır… EğerKalan maçlarla ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü Harun Tekin, güven veren bir performansa hiçbir zaman sahip olmadı. Takım bugün kupada yoksa sorumlulardan biri de Harun'du. Yine bir Başakşehir maçı öncesi bu durum hiç iyi olmadı.Belki de Emre Belözoğlu'nun sistem değiştirmesi bile gerekebilir.