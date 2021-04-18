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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Kolu kanadı kırıldı

UĞUR ÇEM
Kolu kanadı kırıldı

Şut çalışmasında sağ el bileği kırılan 23 yaşındaki kaleci, bu sabah ameliyat olacak. Üç ay sahalardan uzak kalması beklenen Altay, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracak

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe, dünkü idmanda büyük bir şokla sarsıldı. Başakşehir maçı için yapılan son antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında sağ el bileğinden sakatlanan kaleci Altay Bayındır'ın Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kotrol ve MR sonucunda bileğinde kırık saptandı. Bu sabah ameliyata alınacak 23 yaşındaki file bekçisinin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Son dönemde Şenol Güneş'ten Milli Takım için davet alan Altay, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası şansını da kaçıracak.

KALE ARTIK HARUN TEKİN'E EMANET
Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performansta kurtarışlarıyla en önemli rolü oynayan Altay'ın sakatlığı sadece teknik heyette değil, sarı- lacivertli taraftarda da şok etkisi yaşanmasına neden oldu. Kalan 7 maçta kaleyi Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Yedek kaleci olarak da 2003 doğumlu olan 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi 2 Türkiye Kupası maçında forma giymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.

KALESİNE DUVAR ÖRMÜŞTÜ
F.BAHÇE'YE bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Sistem değişikliği bile olabilir!
Fenerbahçe'de bu sezonun bir tane yıldızı vardı; o da kaleci Altay Bayındır… Eğer bugün Fenerbahçe adına hâlâ zirve şansından söz ediyorsak bunu genç kalecisine borçludur. Kalan maçlarla ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü Harun Tekin, güven veren bir performansa hiçbir zaman sahip olmadı. Takım bugün kupada yoksa sorumlulardan biri de Harun'du. Yine bir Başakşehir maçı öncesi bu durum hiç iyi olmadı. Lider Beşiktaş puan kaybetmişken bu takımın oyununu ciddi şekilde etkileyecektir. Belki de Emre Belözoğlu'nun sistem değiştirmesi bile gerekebilir.

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Kolu kanadı kırıldı
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