Kolu kanadı kırıldı

Şut çalışmasında sağ el bileği kırılan 23 yaşındaki kaleci, bu sabah ameliyat olacak. Üç ay sahalardan uzak kalması beklenen Altay, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracak
Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe, dünküidmanda büyük bir şokla sarsıldı. Başakşehir maçı için yapılan son antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında sağ el bileğindensakatlanan kaleci Altay Bayındır'ınAcıbadem Hastanesi'ndeyapılan kotrol ve MR sonucundabileğinde kırık saptandı. Bu sabah ameliyata alınacak 23 yaşındaki file bekçisinin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Son dönemde ŞenolGüneş'ten Milli Takım için davetalan Altay, kariyerinin ilk AvrupaŞampiyonası şansını da kaçıracak.
KALE ARTIK HARUN TEKİN'E EMANET
Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performansta kurtarışlarıyla en önemli rolü oynayan Altay'ın sakatlığı sadece teknik heyette değil, sarı- lacivertli taraftarda da şok etkisi yaşanmasına neden oldu. Kalan 7 maçtakaleyi Harun Tekin'in korumasıbekleniyor. Yedek kaleci olarak da2003 doğumlu olan 17 yaşındaki OsmanErtuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli filebekçisi 2 Türkiye Kupası maçında formagiymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.
KALESİNE DUVAR ÖRMÜŞTÜ F.BAHÇE'YE bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Sistem değişikliği bile olabilir! Fenerbahçe'de bu sezonun bir tane yıldızı vardı; o da kaleci Altay Bayındır… Eğer bugün Fenerbahçe adına hâlâzirve şansından söz ediyorsakbunu genç kalecisine borçludur. Kalan maçlarla ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü Harun Tekin, güven veren bir performansa hiçbir zaman sahip olmadı. Takım bugün kupada yoksa sorumlulardan biri de Harun'du. Yine bir Başakşehir maçı öncesi bu durum hiç iyi olmadı. Lider Beşiktaşpuan kaybetmişken butakımın oyununu ciddişekilde etkileyecektir. Belki de Emre Belözoğlu'nun sistem değiştirmesi bile gerekebilir.