Kulüpler Birliği'nden Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Avrupa futbolunun gündemini meşgul eden Avrupa Süper Ligi hakkında tartışmalar sürüyor. 12 kulübün anlaşmaya vararak Avrupa Süper Ligi'ni kurmasına UEFA sert bir yanıt vermişti. UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin, organizasyonlardan men edileceğini duyurmuştu.

Kulüpler Birliği'de tartışmalara dahil olarak Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktıklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kulüpler Birliği olarak yaşanan gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçmesi Avrupa futbolunun bütünlüğüne telafisi zor bir zarar verecektir. Kulüpler Birliği futbolun ruhuna darbe vuracak bu talihsiz fikir karşısında UEFA ve paydaşlarının yanındadır.

Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını futbolun ortak çıkarının önüne koyduğunu açıkça ortaya koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.