Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leicester City 52 yıl sonra finalde!
Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:39

52 yıl sonra finalde!

AA
Leicester City 52 yıl sonra finalde!

, 'ı 1-0 yenerek 'nda (FA Cup) adını finale yazdırdı. 'nda yapılan maçı, Iheanacho'nun 55. dakikadaki golüyle kazanan Leicester City, 1969'dan bu yana ilk kez finale çıktı.

Turnuvadaki ikinci yarı final müsabakasında, kupada 4 defa final oynayan Leicester City ile tek şampiyonluğunu 1976'da kazanan Southampton karşılaştı. Wembley Stadı'nda yapılan maçı, Iheanacho'nun 55. dakikadaki golüyle kazanan Leicester City, 1969'dan bu yana ilk kez finale çıktı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

2021 İngiltere Federasyon Kupası, 15 Mayıs'ta Leicester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika: Emre Belözoğlu kararını verdi Luiz Gustavo yine yedek! Fenerbahçe'de sürpriz kadro
Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."
Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Leicester City 52 yıl sonra finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA