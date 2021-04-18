Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ölü taklidi yapıyorlar!
Giriş Tarihi: 18.4.2021

Ölü taklidi yapıyorlar!

YUNUS EMRE SEL
Ölü taklidi yapıyorlar!

Penaltının tekrar edilmesine tepki gösteren Başkanı , ’na sert mesajlar gönderdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından sert konuştu: "Kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, kimseden iyi yönetim beklemeyin. Bunlar futbolumuzun gerçekleri. MHK Başkanı ile konuştum ama anlattıklarından beyniniz o kadar karışıyor ki, işin içinden çıkamazsınız. Penaltıyı tekrarlatıyorsun. İki takımdan da oyuncu sahaya girdi. Kamil erken girdi diye tekrarlanıyorsa, tekrarlanan tek penaltı bu mu? Levent Tüzemen'in '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı ses çıkacak mı? Herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, kendilerinden bazı raporlar aldık. Bunların ışığında çok enteresan sonuçlar çıkacak."

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Flavio'nun Boupendza'ya penaltıya sebebiyet veren hamlesi için, "Defalarca izledim, bir temas yok" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
FETÖ’de çöküş başladı! Teröristbaşı Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? İşte çarpıcı detaylar...
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...
Hadise'den o iddialara sert yanıt: 'Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez'
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun!
Son dakika haberi: Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı! Birçok ili etkileyecek
İtalya'da Meclis Üyesinden Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü
Son dakika haberler: Kritik eşik belli oldu! 9 günlük tam kapanma mı geliyor?
Son dakika: Galatasaray ilk kez geriden gelip kazandı! Kerem Aktürkoğlu Göztepe’ye şov yaptı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölü taklidi yapıyorlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA