Ölü taklidi yapıyorlar!

rabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından sert konuştu: "Kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, kimseden iyi yönetim beklemeyin. Bunlar futbolumuzun gerçekleri.Penaltıyı tekrarlatıyorsun. İki takımdan da oyuncu sahaya girdi. Kamil erken girdi diye tekrarlanıyorsa, tekrarlanan tek penaltı bu mu?'7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem.Herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Flavio'nun Boupendza'ya penaltıya sebebiyet veren hamlesi için, "Defalarca izledim, bir temas yok" yorumunu yaptı.