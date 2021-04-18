Son dakika: Altay Bayındır ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi son durum...

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe, dünkü idmanda büyük bir şokla sarsıldı. Başakşehir maçı için yapılan son antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında sağ el bileğinden sakatlanan kaleci Altay Bayındır'ın Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kotrol ve MR sonucunda bileğinde kırık saptandı. Bu sabah ameliyat olan 23 yaşındaki file bekçisinin 3 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Son dönemde Şenol Güneş'ten Milli Takım için davet alan Altay, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası şansını da kaçıracak.
"BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu performansta kurtarışlarıyla en önemli rolü oynayan Altay'ın sakatlığı sadece teknik heyette değil, sarı-lacivertli taraftarda da şok etkisi yaşanmasına neden oldu.
KALESİNE DUVAR ÖRMÜŞTÜ
Fenerbahçe'ye bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.
KALE HARUN'A EMANET
Kalan 7 maçta kaleyi Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Yedek kaleci olarak da 2003 doğumlu olan 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi 2 Türkiye Kupası maçında forma giymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.
Emre Belözoğlu ile birlikte 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Başakşehir maçını da galibiyetle geçerek şampiyonluk şansını arttırmak istiyor.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlierde hem Altay Bayındır'ın son durumunu hem de Başakşehir maçına çıkacak olan muhtemel 11'i paylaştı.
"Altay'ın bilek bölgesindeki en hassas kemiklerden bir tanesi kırıldı. O yüzden hemen ameliyat kararı alındı. Ameliyattan sonra bir süre alçıda kalacak. Antrenmanda gelen bir şut Altay'ın bileğinin kırılmasına neden oldu. Kırığın kaynama süresine göre sahalara dönüş süreci belli olacak."
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle:
Harun, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Enner Valencia
Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video