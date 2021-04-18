Son dakika: Altay Bayındır ameliyat oldu! Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi son durum...

Lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe, dünkü idmanda büyük bir şokla sarsıldı. Başakşehir maçı için yapılan son antrenmanda gerçekleştirilen şut çalışmasında sağ el bileğinden sakatlanan kaleci Altay Bayındır'ın Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kotrol ve MR sonucunda bileğinde kırık saptandı. Bu sabah ameliyat olan 23 yaşındaki file bekçisinin 3 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Son dönemde Şenol Güneş'ten Milli Takım için davet alan Altay, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası şansını da kaçıracak.