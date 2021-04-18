Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında çok konuşulacak karar! VAR hakemi davet etmedi...
Giriş Tarihi: 18.4.2021 19:51 Son Güncelleme: 18.4.2021 20:30

Son dakika: - maçında çok konuşulacak karar! VAR hakemi davet etmedi...

Son dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında çok konuşulacak karar! VAR hakemi davet etmedi...

'in 35. haftasında , kendi evinde 'yi ağırlıyor. Karşılaşmaya kontrollü oyunla başlayan iki takımda, maçın ilk dakikalarını sessiz geçti. Başakşehir, maçın 18'inci dakikasında 'in enfes golülye 1-0 öne geçmeyi başardı. Golden önce Pelkas'a faul yapıldığını söyleyen Fenerbahçeliler, bir süre 'a itiraz etti. Ancak VAR hakemi , Cüneyt Çakır'ı çağırmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 35. hafta maçları devam ediyor. Ligde hem üst sıraları hem de alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada, Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu karşılaşma iki takımın kontrollü oyunuyla başlarken, maçın ilk 15 dakikası golsüz geçildi.

Fenerbahçe'nin başında eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez kenarda mücadele eden Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın puan kaybedip Galatasaray'ın puan farkını azalttığı haftada hata yapmayarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Karşılaşmanın golsüz geçilen 15 dakikasından sonra sonra hızlı gelişen bir atakta Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruş, enfes bir gole dönüşerek takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

Golden önce Pelkas'a Başakşehir yarı sahasında faul yapıldığını savunan Fenerbahçeliler, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a bir süre itirazda bulundu. Cüneyt Çakır, VAR koltuğunda yer alan Ümit Öztürk'ü dinledikten sonra golü geçerli saydı ve oyunu devam ettirdi.

FUTBOLCULARDAN YOĞUN İTİRAZ

VAR hakemi Ümit Öztürk'ün Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemesi için çağırmaması sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. Golden sonra yapılan yoğun itirazlarda Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş sarı kartı görürken, ilk yarının son dakikalarında Szalai'nin beraberliği getiren golü, takımını rahatlattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Golden önceki faul beklenen pozisyon için Erman Toroğlu'nun yorumu şöyle oldu:

"Başakşehir'in golünden önce faul yok. O pozisyonda doğru karar verildi. Fenerbahçeli futbolcular önceden çalışmış, pozisyonlardan sonra 6-7 kişi topyekün itiraza koşuyor."

Tartışmalı golün ardından yaşananlar şöyle görüntülendi:

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Son dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında çok konuşulacak karar! VAR hakemi davet etmedi...
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