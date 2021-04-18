Son dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında çok konuşulacak karar! VAR hakemi davet etmedi...

Süper Lig'de 35. hafta maçları devam ediyor. Ligde hem üst sıraları hem de alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada, Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu karşılaşma iki takımın kontrollü oyunuyla başlarken, maçın ilk 15 dakikası golsüz geçildi.