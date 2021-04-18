Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."

Bu sene dün geceki Göztepe kadar takım savunması felaket bir takım Süper Lig'de görmedim. Tamam defansın temel direği Alparslan yoktu. Berkan'dan çakma stoper yapıldı ama takımın her bölgesi çok kötüydü. Örneğin en önemli hücum silahı Halil Akbunar, Saracchi'yi hiç karşılayamadığı gibi ofansif olarak da onu hiç zorlayamadı. Yetenekli orta saha Soner de adeta hayalet gibiydi.