Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları..."
Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:45 Son Güncelleme: 18.4.2021 09:47

: - maçı sonrası olay sözler! "'in kaprisleri, 'in tavırları..."

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

haberi... yazarları , , ve , 'ın 'in 35. haftasında deplasmanda 3-1 kazandığı maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın genç futbolcuları ve 'nun futbolunu öven usta isimler, ve ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

'de zor günler yaşayan , Başkan 'in GS TV'de söylediği "Galatasaray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım" sözlerinin ardından büyük bir krizin içine sürüklenmişti. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk şansı açısından büyük önem taşıyan maçını 'nun golleriyle 3-1 kazanarak lider Beşiktaş ile puan farkını 6'ya indirdi. Sabah'ın deneyimli kalemleri, Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör 'in sözlerini yorumladı. İşte o değerlendirmeler...

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

ERMAN TOROĞLU - MUSTAFASİLİN

Geçmişte Aziz Yıldırım, böyle pozisyonlarda takımı toplar, ağır konuşmalar yapardı. Ben bu olaya bir isim takmıştım. Kamuoyunda bayağı tutmuştu: 'Azizsilin' Şimdi bakıyorum o kadar hafta geçti, bu sene doğru dürüst futbol oynamadı. tribünde yardımcılarıyla beraber devamlı atılıyor.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Terim'in kaprisleri, başkanın tavırları, neredeyse 'da bir iç savaş var. Ama şu bir gerçek, aynı 'Azizsilin'de olduğu gibi bu hafta 'Mustafasilin' sahneye çıktı ve dünkü maça damgasını vurdu. Galatasaray takımını son 15-16 maçtır bu kadar çok koştuğunu görmemiştim. Belhanda krizi, yürüyen futbolcular, birbirlerine hava atan adamlar...

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Geçen hafta Yedlin yerde yatıyor sakat, neredeyse ayak bileği kırılmış. Bir arkadaşı gidip de "Ne oluyor sana?" diyen yok. Öyle bir takımdı. Bu sefer sahneye çıkınca çarşı karıştı. Dinliyorum ve okuyorum kimse, "Başkan yalan söylüyor doğru söylemiyor, yanlış yönlendiriyor" diyeni görmedim.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Hep " başkanı böyle konuşmamalı. Kol kırılır yen içinde kalır" deniyor. Demek ki kolun kırılması birkaç yerden ki, yen kafi gelmiyor! Bakın, geçen birkaç haftadır Galatasaray üzerinde ölü toprağı var. Takım birbirine yardım etmiyor, çoğu general. Dün akşam ne oldu? Ne değişti Galatasaray'da? Başkanın konuşması.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

iyi mücadele etti. Hem kendi oynadı hem de rakibini oynatmadı. Çok futbolcuyla hücuma gidip, defans yaptılar. 3 gol atan Kerem ilk yarının sonuna doğru kendi ceza alanının 4 metre dışında top almak isterken sarı kart yedi. Bu bile Galatasaray'ın dün akşamki halini en iyi gösteren olaydır. Kerem'in birinci ve ikinci gol vuruşları üst düzey futbolcu vuruşuydu. Bu iş böyledir.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

İki santrfor sakatlanmasa belki de bu çocuğu göremeyecektik. Hakem için önce şunu söylemek lazım; bu hakemi yıllardır istemiyordu. Komiteler de veremedi. Ama Serdar Tatlı, Fırat Aydınus'un hastalığının bitmesiyle beraber bu maça atadı. Aferin Serdar aynen devam. Fırat Aydınus, maçın şeklini bozacak hareket yapmadı. Verdiği kararlar doğruydu.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

BÜLENT TİMURLENK - KAOS SONRASI TABELA

Bir spor kulübünün gündemi, takvimindeki maçların öncesi, kendisi ve sonrası olmalı... Mali ve idari problemler ya da çıkmazlar, müsabakaların ve sporcuların önüne geçtiğinde, camiasında olduğu gibi maçının ya da basketboldaki hayati karşılaşmanın ancak sabahında insanlar oyunu düşünüyorlar.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

maçından daha çok 'in maç öncesi veya sonrasında yapacağı açıklamalar camiada çok daha fazla merak konusuydu. Dün yine çok eksikle geldiği İzmir'de , sezonun en kolay galibiyetlerinden birini aldı. Forvet hattında iki genç; ve oyuna tempo getirmiş, 11'e geri dönen Taylan ve Gedson Fernandes, dikine paslarıyla Göztepe'ye Sivas'ın oynadığı oyunun bir benzerini oynuyordu.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Ünal Karaman'ın takımının dün maça geldiğini söylemek zor. Hatay'da 3-2 kazanan takım, sezonun en güzel gollerinden birini Diabate ile buldu ama orta saha geçişlerinde dağınık ve yalnız Halil'in ayaklarına mahkumdu.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Beşiktaş'ın iki puan kaybının ardından 3 maçtır kazanamayan dün İzmir'de de hüsrana uğrasa Florya'da artık kepenkler inerdi. Sarı-kırmızılı camianın Karagümrük'ten maçına kadar geçen sürede yaşanan ne varsa bu takıma önündeki Trabzonspor ve Antalya maçları öncesinde yaşatmaması gerekiyor.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Trabzonspor maçı öncesi Kerem'in hat-trick'i, haftalar sonra Saracchi'nin dikine oynayan takımda veriminin artması ve Taylan'ın varlığı için artılar. Ancak yine de çarşamba günü Halil'in yerinde Mostafa ya da Falcao olmalı. "11 günde 4 maç fikstüründen çok sürpriz çıkar" demek zor değildi. Bakalım Galatasaray bu fikstürün öznesi mi yoksa fırsat bileni mi olacak?

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

ÖMER ÜRÜNDÜL - KRİZDEN ÇIKTI

İlk devrenin genel özeti şöyleydi: 45 dakika boyunca çok hırslı, yüksek tempolu, pozisyon zenginliğine sahip, atak bir gündemdeydi. Diabate'nin mükemmel golüyle erken skor avantajına düşmek de olumsuzluk olarak Galatasaray'a bir şey ifade etmedi. Aksine daha da hızlandılar. Kerem'in iki golüyle öne geçtiler.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Ardından farkı artırmak için yoğun çaba harcadılar. İlk yarıda sahanın tek hakimi olan attığından fazlasını da kaçırdı. İkinci yarıya da etkili başladılar. Her atak gol kokuyordu. Sonunda penaltıyla farkı 2'ye çıkararak iyice rahatladılar. Sonrasında da haklı olarak frene bastılar. Sonuçta önemli bir üç puan alındı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Gedson'u son maçta beğenmiştim, dün gece Taylan'la birlikte oynayınca bu ikili çok başarılı oldular. Rakibin başlatmak istediği ataklara anında izin vermediler. Aynı zamanda oyunu da yönlendirdiler. Genç Kerem hat-trick yaparak ön plana çıktı. Geçen haftanın da acısını çıkardı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

'nu oynatan santrfor rolünde çok beğendim. Saracchi de hem iyi bindirmeler yaptı hem de defansif görevini yerine getirdi. Senelerdir kriz çözmekteki başarılarıyla bilinen , bir krizden daha başarıyla çıktı. Üstelik Beşiktaş'ın çok önemli iki puan kaybettiği haftada.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Bu sene dün geceki kadar takım savunması felaket bir takım 'de görmedim. Tamam defansın temel direği Alparslan yoktu. Berkan'dan çakma stoper yapıldı ama takımın her bölgesi çok kötüydü. Örneğin en önemli hücum silahı Halil Akbunar, Saracchi'yi hiç karşılayamadığı gibi ofansif olarak da onu hiç zorlayamadı. Yetenekli orta saha Soner de adeta hayalet gibiydi.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

LEVENT TÜZEMEN - TERİM'İN MESAJI YERİNE ULAŞTI

Liderler mesaj verir, takipçileri de bu mesajın peşinden gider... 'in "'ın değerlerine, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatsaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" söylemi tam bir lider davranışıydı ve yangına körükle gitmeyeceğinin mesajıydı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Terim futbolcularına ne kadar önemli olduklarını hatırlatmış olacak ki; karşısında karakterini ortaya koyan ve skor olarak geriye düştüğünde tepki koyan, vazgeçmeyen bir izledik. Son haftalarda ilk kez ayağa isabetli pas yapan, sakin, çok koşan, birbirine yardım eden, rakip kaleye hızlı ve çabuk giden Galatasaray pozisyon üretmekte de zorlanmadı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Kalesine gelen ilk topta Diabate'den şık bir gol yiyen Galatasaraylı oyuncular şoka girmeden hemen tepki koydu. Halil ile Kerem'in ortaklaşa düzenledikleri pozisyon sonrası Kerem'in gol vuruşu mükemmeldi. Halil, Kerem, Ömer Kılınç,Taylan ile Fernandes'in sürekli hareket etmeleri, önde pres yapmaları 'ın göz okşayan futbolunun güzellikleriydi. Tüccar zihniyetli oyunculara yatırım yapacağına Halil, Kerem, Taylan gibi başarıya aç ve yetenekli isimleri alacaksın.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Özellikle Kerem'in ikinci golde Atınç'ın önüne attığı depar sonrası ters köşeye topu sert bir vuruşla göndermesi çabukluğunun eseriydi. Halil'in çalışkanlığı, pozisyon alışı, çalım becerisi kadife gibi verdiği paslar kalite kokuyordu. Kerem ile birlikte Halil ilk 11 için Terim'in elini güçlendireceği gibi kendini vazgeçilmez hisseden oyuncuları da hizaya getirecektir. İzmir'de şampiyon olmuştu. yine İzmir'de 'yi yenerek zirve takibinde kaldı.

Son dakika: Göztepe-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! Fatih Terim'in kaprisleri, Mustafa Cengiz'in tavırları...

Not: Hakem Fırat Aydınus mükemmel bir yönetti. Fuutbolu iyi bildiğini vurguladığım Fırat hoca isterse Avrupalı gibi maç yönetir.

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