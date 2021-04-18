Süper Lig Puan Durumu! 18 Nisan Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? 35. Hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü

"Süper Lig puan durumu" tablosu bugün oynanan Spor Toto Süper Lig 35. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmesi sonrası futbolseverler tarafından merak edilerek 18 Nisan Spor Toto Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? şeklinde araştırılmaya başlandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 35. hafta Süper Lig puan durumu, 35 .hafta maç sonuçları ve 36. Hafta fikstürü (maç programı) detayları şöyle;