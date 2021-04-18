Trabzonspor'da düşüş sürüyor! Son 7 maçta 13 puan kaybetti

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise adeta başa döndü. Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan bordo-mavililer, 2,47 puan ortalaması yakaladı. Bu dönemin ardından inişe geçen Karadeniz ekibi, son 9 haftada ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puan elde ederek 1,22 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı.