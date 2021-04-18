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Giriş Tarihi: 18.4.2021

’dan tek gollü zafer

Yeni Malatya’dan tek gollü zafer

Son iki haftayı beraberlikle kapatan ev sahibi ekip, Alanya’yı Hadebe’nin kafa golüyle yenip 3 puan özlemini bitirdi. 37 puanla 14. sıraya yükseldi

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Yeni Malatya, Alanyaspor karşısında altın değerinde bir üç puan aldı. Ev sahibi takımın golü 64'te sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda geldi: 1-0. Bir dakika sonrasında ise Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topu kontrol eden Fofana'nın altıpas önüne doğru yerden bıraktığı meşin yuvarlağı Umut Bulut filelere gönderdi. Ancak Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Alanya 52 puanda kaldı. Malatya 37 puanla 14. sıraya yükseldi.

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Yeni Malatya’dan tek gollü zafer
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