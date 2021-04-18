Yeni Malatya’dan tek gollü zafer

Son iki haftayı beraberlikle kapatan ev sahibi ekip, Alanya’yı Hadebe’nin kafa golüyle yenip 3 puan özlemini bitirdi. 37 puanla 14. sıraya yükseldi
Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Yeni Malatya, Alanyaspor karşısında altın değerinde bir üç puan aldı. Ev sahibi takımın golü 64'tesol kanattan Karim Hafez'inceza sahası içerisine yaptığıortaya yükselen Hadebe'ninkafa vuruşunda geldi: 1-0. Bir dakika sonrasında ise Adem Büyük'ün pasındaceza sahasında topu kontroleden Fofana'nın altıpasönüne doğru yerden bıraktığımeşin yuvarlağı UmutBulut filelere gönderdi. Ancak Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Alanya 52 puanda kaldı. Malatya 37 puanla 14. sıraya yükseldi.