Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan özel açıklamalar! 'Mustafa Cengiz'e de G. Saray'a da kıyamıyorum...'

Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.



"İKİSİNE DE KIYAMIYORUM!"

Aday olacağı konuşulan Albayrak, SABAH'a, "Ne G.Saray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum. Şampiyonluğa inanıyorum" açıklaması yaptı.

Cuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı. Göztepe maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda SABAH Spor'a özel açıklamalar yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşanan son gelişmeleri, "Galatasaray'a kıyamıyorum, başkana da kıyamıyorum. İki arada bir derede kaldım. Kulübü bekleyen önemli ödemeler var, onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Florya'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak, "O fotoğraf karesini takımı toparlamak için çektirdim. Futbolcuları motive ettim. Şampiyonluğa inanıyorum. Pes etmedik'' dedi.