Avrupa Süper Ligi nedir? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı?

Avrupa Süper Ligi nedir? sorusu pek çok futbol sever için merak konusu olmuş durumda. Türkiye'den Galatasaray'ın bu ligde yer alacağı konusunda iddalar ortaya atılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından lige ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Bu gelişme sonrasında Türkiye Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

TÜRKİYE AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILACAK MI?

Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamalarından detaylar futbol gündemine damga vuran Avrupa Süper Lig ile ilgili tüm merak edilenler şöyle;