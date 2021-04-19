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Giriş Tarihi: 19.4.2021 19:23 Son Güncelleme: 19.4.2021 19:24

nedir? ’ne katılacak mı? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması

AA
Avrupa Süper Ligi nedir? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması

Dünya futboluna damgasını vuran , ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Kasapoğlu’nun “katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini” değerlendirdiği lige ilişkin futbolseverler tarafından , katılacak mı? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor. Merak edilen ’ne katılacak mı? sorusu yanıtları ve Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarından detaylar.

Avrupa Süper Ligi nedir? sorusu pek çok futbol sever için merak konusu olmuş durumda. Türkiye'den Galatasaray'ın bu ligde yer alacağı konusunda iddalar ortaya atılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından lige ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Bu gelişme sonrasında Türkiye Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

TÜRKİYE AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILACAK MI?

Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamalarından detaylar futbol gündemine damga vuran Avrupa Süper Lig ile ilgili tüm merak edilenler şöyle;



"KATILIMCILIK İLKESİYLE ÇELİŞİYOR…"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında,

"Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum"

İfadeleri kullanıldı.



TFF'DEN AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİNE TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." denildi.

TFF'nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Avrupa futbolundaki yayın, reklam, sponsorluk gelirlerini toplayan ve dağıtımını sağlayan UEFA ile büyük kulüpler gelir savaşlarına girişti.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.


İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

  • Avrupa futbolunda elde ettikleri gelirlerin dağıtımını UEFA'ya bırakan dev kulüpler, artık parayla daha fazla oynama hakkı elde etmek istiyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi, 32 takımla düzenleniyor ve bu sayının 36'ya çıkarılması gündemde.
  • UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği gelirin yaklaşık 4'te 3'ünü her yıl katılım sağlayan kulüplere dağıtıyor.
  • Yeni kurulan Süper Lig ise 15'i kurucu kulüp olmak üzere 20 takımla oynanacak ve gelirler bu takımlar arasında paylaşılacak.



UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 32 takıma toplam yaklaşık 2 milyar avro dağıtılırken şampiyon takım ise yaklaşık 120 milyon avroya kadar gelir edebiliyor.

Yeni kurulan Süper Lig'de ise her takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımdan bile daha fazla gelir etmesi bekleniyor.

Ayrıca, yıllık gelire ek olarak kurucu kulüplere, ilk etapta, altyapı yatırım planlarını desteklemek ve koranavirüs salgınının finansal etkisini gidermek için 3,5 milyar avro paylaştırılarak dağıtılacağı ve bu desteğin ABD'deki bankacılık ve finans şirketi JP Morgan tarafından sağlanması planlanıyor.

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşu, salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldi.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle gelecek 5 yılda gelirlerde büyük bir düşüş yaşanacağı için kulüplere dağıtılan paranın da düşeceği duyurulmuştu.

FUTBOLUN PATRONLARI KARŞI ÇIKIYOR

UEFA ile FIFA ile birlikte İngiltere, İspanya, İtalya futbol federasyonları da Süper Lig projesine karşı çıkıyor.

Diğer taraftan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) ayrıldığı bildirildi.

İLK SİYASİ TEPKİLER

Her yıl milyar dolarlarca gelir oluşturması nedeniyle Süper Lig'in kurulmasının siyasi yankıları da oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Süper Lig'de yer almasını eleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransız takımların ligde olmamasından memnun olduğunu belirterek Süper Lig'e karşı çıktığını açıkladı.

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Avrupa Süper Ligi nedir? Türkiye Avrupa Süper Ligi’ne katılacak mı? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması
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