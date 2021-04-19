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Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:46

maçı öncesi müthiş karne! deplasmanda yenilmiyor

AA
Galatasaray maçı öncesi müthiş karne! Trabzonspor deplasmanda yenilmiyor

'in 36. haftasında deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 13 dış saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. , bu sezon dış sahada 17 maçta tek yenilgi alırken, 176 gündür kaybetmiyor.

Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada mağlup olmadı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan toplarken, iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplamayı başardı.

176 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerken, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Galatasaray maçı öncesi müthiş karne! Trabzonspor deplasmanda yenilmiyor
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