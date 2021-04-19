Son dakika... Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi ise Mete Kalkavan yönetecek.

İşte haftanın hakemleri...

20 NİSAN SALI

16.00 Kayserispor – Gençlerbirliği - Alper Ulusoy

16.00 Karagümrük – Göztepe - Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Sivasspor – Beşiktaş - Fırat Aydınus

19.00 Hatayspor – Antalyaspor - Bahattin Şimşek

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 Ankaragücü – Denizlispor - Abdulkadir Bitigen

16.00 Erzurumspor – Yeni Malatyaspor - Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray – Trabzonspor - Mete Kalkavan

22 NİSAN PERŞEMBE

16.00 Alanyaspor – Gaziantep FK - Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa – Başakşehir - Yaşar Kemal Uğurlu