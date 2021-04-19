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Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:56 Son Güncelleme: 19.4.2021 16:45

Son dakika... - maçının hakemi belli oldu

Son dakika... Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika... 2020-2021 sezonu 36. hafta karşılaşmaları 20, 21 ve 22 Nisan'da oynanacak. Zorlu maçlara sahne olacak haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. 'ın 'u konuk edeceği kritik derbide düdük çalacak. Sivasspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek. İşte haftanın hakemleri...

Son dakika... Süper Lig'de 36. haftanın heyecanı yarın (20 Nisan) oynanacak maçlarla başlayacak. Günün kritik maçında Sivasspor, lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi ise Mete Kalkavan yönetecek.

İşte haftanın hakemleri...

20 NİSAN SALI

16.00 Kayserispor – Gençlerbirliği - Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük – Göztepe - Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Sivasspor – Beşiktaş - Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor – Antalyaspor - Bahattin Şimşek

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 Ankaragücü – Denizlispor - Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor – Yeni Malatyaspor - Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray – Trabzonspor - Mete Kalkavan

22 NİSAN PERŞEMBE

16.00 Alanyaspor – Gaziantep FK - Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa – Başakşehir - Yaşar Kemal Uğurlu

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