Son dakika... Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika... Süper Lig'de 36. haftanın heyecanı yarın (20 Nisan) oynanacak maçlarla başlayacak. Günün kritik maçında Sivasspor, lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.
Haftanın en önemli maçında ise Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi ise Mete Kalkavan yönetecek.
İşte haftanın hakemleri...
20 NİSAN SALI
16.00 Kayserispor – Gençlerbirliği - Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük – Göztepe - Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Sivasspor – Beşiktaş - Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor – Antalyaspor - Bahattin Şimşek
21 NİSAN ÇARŞAMBA
16.00 Ankaragücü – Denizlispor - Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor – Yeni Malatyaspor - Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray – Trabzonspor - Mete Kalkavan
22 NİSAN PERŞEMBE
16.00 Alanyaspor – Gaziantep FK - Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa – Başakşehir - Yaşar Kemal Uğurlu