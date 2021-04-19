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Giriş Tarihi: 19.4.2021 17:52 Son Güncelleme: 19.4.2021 17:54

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'ndan açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'ndan açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması
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