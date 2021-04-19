Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jesper Möller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların UEFA'dan atılmasını bekliyor
Giriş Tarihi: 19.4.2021 23:24 Son Güncelleme: 19.4.2021 23:57

Jesper Möller, 'ne katılan takımların UEFA'dan atılmasını bekliyor

AA
Jesper Möller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların UEFA'dan atılmasını bekliyor

ve Başkanı Jesper Möller, UEFA'nın gerçekleştireceği toplantıda, "" adlı oluşuma dahil olan 12 kulübün turnuvalardan men edilmesi kararının alınmasını beklediğini söyledi.

Danimarka ulusal televizyon kanalı DR'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Möller, "UEFA İcra Kurulu olarak cuma günü olağanüstü bir toplantı yapacağız. Gerçekleştirilecek toplantıda 12 kulübün (UEFA turnuvalarından) atılmasını bekliyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin de "Avrupa Süper Ligi" projesinde yer almasının Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren Möller, "Cuma günü kulüplerin men edilmesini bekliyorum, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçların oynanıp oynanmayacağını zaman gösterecek" diye konuştu.

Süper Lig projesini de değerlendiren Möller, oluşuma dahil olan kulüpleri eleştirerek, "Taraftarlarımıza ve futbolseverlere karşı bu tür bir hakları olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

AVRUPA SÜPER LİGİ
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

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Jesper Möller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların UEFA'dan atılmasını bekliyor
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