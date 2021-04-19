Jesper Möller, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımların UEFA'dan atılmasını bekliyor

Danimarka ulusal televizyon kanalı DR'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Möller, "UEFA İcra Kurulu olarak cuma günü olağanüstü bir toplantı yapacağız. Gerçekleştirilecek toplantıda 12 kulübün (UEFA turnuvalarından) atılmasını bekliyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin de "Avrupa Süper Ligi" projesinde yer almasının Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren Möller, "Cuma günü kulüplerin men edilmesini bekliyorum, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçların oynanıp oynanmayacağını zaman gösterecek" diye konuştu.

Süper Lig projesini de değerlendiren Möller, oluşuma dahil olan kulüpleri eleştirerek, "Taraftarlarımıza ve futbolseverlere karşı bu tür bir hakları olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.