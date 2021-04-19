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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Kimyayı yakaladık

UĞUR ÇEM
Kimyayı yakaladık

“Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan ’na teşekkür ediyorum. Takımın havası değişti. Rakiplerimize az şans veriyoruz. Şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bay haftası öncesinde çok önemli bir virajı kayıpsız atlattıklarını söyledi. Koç, "Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz. 6 maçımız kaldı. Her şey olabilir. Biz son 10 senede üç kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. 5 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluk gelebilir" diye konuştu. En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikâyet eden kulübün Fenrebahçe olduğunu belirten Ali Koç, "VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'le Fenerbahçe olarak sıkıntımız var. Bu maçta Cüneyt hocanın işini kolaylaştırmadı" yorumunu yaptı.

'SONUNA KADAR DEVAM'
FENERBAHÇE Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Genç hoca, "Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi ve kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Futbolcuların hepsi elinden geleni yaptı. Taraftarlara verdiğimiz söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için onlara teşekkür ediyorum. Çok maç var. Sonuna kadar yarışı devam ettirecek güce sahibiz" diye konuştu.

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Kimyayı yakaladık
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