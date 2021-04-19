Kimyayı yakaladık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bay haftası öncesinde çok önemli bir virajı kayıpsız atlattıklarını söyledi. Koç, "Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz." diye konuştu. En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikâyet eden kulübün Fenrebahçe olduğunu belirten Ali Koç, "yorumunu yaptı.FENERBAHÇE Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Genç hoca, "Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi ve kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Futbolcuların hepsi elinden geleni yaptı.Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için onlara teşekkür ediyorum.diye konuştu.