Kimyayı yakaladık

“Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum. Takımın havası değişti. Rakiplerimize az şans veriyoruz. Şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bay haftası öncesinde çok önemli bir virajı kayıpsız atlattıklarını söyledi. Koç, "Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz. 6 maçımızkaldı. Her şeyolabilir. Biz son 10 senede üçkere son haftada şampiyonlukkaybetmiş kulübüz. Son dakikayakadar her şeyin değişebileceğinibiliyoruz. 5galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonlukgelebilir" diye konuştu. En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikâyet eden kulübün Fenrebahçe olduğunu belirten Ali Koç, "VAR odasındaki arkadaşÜmit Öztürk'le Fenerbahçe olaraksıkıntımız var. Bu maçta Cüneythocanın işini kolaylaştırmadı" yorumunu yaptı.
'SONUNA KADAR DEVAM'
FENERBAHÇE Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Genç hoca, "Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi ve kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Futbolcuların hepsi elinden geleni yaptı. Taraftarlaraverdiğimiz söz doğrultusundamücadeleedeceğim. Bu takımın bir parçasıolmak benim için yeterlibir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için onlara teşekkür ediyorum. Çok maç var.Sonuna kadar yarışı devam ettirecekgüce sahibiz" diye konuştu.