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Giriş Tarihi: 19.4.2021 09:12

Kulüpler Birliği'nden 'ne tepki!

AA
Kulüpler Birliği'nden Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Futbol dünyası 12 kulübün, 'ni kurduklarını açıklamasıyla sarsıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeye İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa liglerinin federasyonlarının yanı sıra FIFA ve UEFA da sert bir dille karşı çıktı. FIFA ve UEFA'dan bu lige katılan kulüplere ve futbolculara ise yaptırım yapılacağı açıklandı. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına Kulüpler Birliği'nden de tepki geldi. İşte detaylar...

Dün gece alınan flaş bir karar futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'dan Inter, Juventus ve Milan, İngiltere'den ise Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. UEFA ve FIFA başta olmak üzere birçok ülke federasyonu bu lige karşı çıktıklarını açıkladı. Kulüpler Birliği de bu oluşuma sessiz kalmadı.

Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.

Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurulması için çaba sarf ettiği "Avrupa Süper Ligi" projesine, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak karşı çıkmıştı.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan FIFA'dan açıklama geldi. FIFA, "Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır." diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA ise lige katılmayı planlayan kulüplere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi adı altında kurulacak lige katılım sağlayacak takımların UEFA organizasyonlarından men edileceği belirtildi.

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Kulüpler Birliği'nden Avrupa Süper Ligi'ne tepki!
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