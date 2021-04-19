Kulüpler Birliği'nden Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Dün gece alınan flaş bir karar futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'dan Inter, Juventus ve Milan, İngiltere'den ise Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. UEFA ve FIFA başta olmak üzere birçok ülke federasyonu bu lige karşı çıktıklarını açıkladı. Kulüpler Birliği de bu oluşuma sessiz kalmadı.