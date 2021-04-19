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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Komutan Sosa

Komutan Sosa

Başakşehir maçında takımını bir orkestra şefi gibi yöneten Arjantinli yıldız, bir çok alanda zirveye çıktı. Eski günlerinden esintiler sundu

Medipol Başakşehir karşısında sahanın dikkat çeken oyuncularından Jose Sosa birçok alanda maçın en iyi ismi oldu. Emre Belözoğlu döneminde istikrarlı bir şekilde formasına kavuşan her geçen gün performansını yükselten Arjantinli futbolcu, dün akşam maçın en fazla topla buluşan, en fazla şut pası veren, en çok ikili mücadele kazanan, en fazla isabetli orta yapan, top kapan ve rakip atağı uzaklaştıran ismi olmayı başardı.

CANER ERKİN YİNE KIZDI!
MAÇIN 60. dakikasında yerini Novak'a bırakan Caner Erkin, oyundan alınmasına tepki gösterdi. Sinirli bir şekilde kenara gelen 32 yaşındaki oyuncu, kendisini karşılayan Emre Belözoğlu dahil kimsenin yüzüne bakmadı. Caner, daha önce de oyundan çıkarken eski hocası Erol Bulut'a tavır almıştı.

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Komutan Sosa
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