Komutan Sosa

Medipol Başakşehir karşısında sahanın dikkat çeken oyuncularından Jose Sosa birçok alanda maçın en iyi ismi oldu. Emre Belözoğlu döneminde istikrarlı bir şekilde formasına kavuşan her geçen gün performansını yükselten60. dakikasında yerini Novak'a bırakan Caner Erkin, oyundan alınmasına tepki gösterdi. Sinirli bir şekilde kenara gelenCaner, daha önce de oyundan çıkarken eski hocası Erol Bulut'a tavır almıştı.