Komutan Sosa

Başakşehir maçında takımını bir orkestra şefi gibi yöneten Arjantinli yıldız, bir çok alanda zirveye çıktı. Eski günlerinden esintiler sundu
Medipol Başakşehir karşısında sahanın dikkat çeken oyuncularından Jose Sosa birçok alanda maçın en iyi ismi oldu. Emre Belözoğlu döneminde istikrarlı bir şekilde formasına kavuşan her geçen gün performansını yükselten Arjantinli futbolcu, dünakşam maçın en fazla toplabuluşan, en fazla şut pasıveren, en çok ikili mücadelekazanan, en fazla isabetliorta yapan, top kapanve rakip atağı uzaklaştıranismi olmayı başardı.
CANER ERKİN YİNE KIZDI! MAÇIN 60. dakikasında yerini Novak'a bırakan Caner Erkin, oyundan alınmasına tepki gösterdi. Sinirli bir şekilde kenara gelen 32 yaşındakioyuncu, kendisini karşılayan EmreBelözoğlu dahil kimsenin yüzüne bakmadı. Caner, daha önce de oyundan çıkarken eski hocası Erol Bulut'a tavır almıştı.