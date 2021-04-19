Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi!

Dünya futbolu, 12 kulübün kurduğu Avrupa Süper Ligi'ni konuşuyor. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyururken, tepkiler de peş peşe gelmeye devam ediyor.
İngiltere, İtalya, İspanya'nın futbol federasyonlarının yanı sıra FIFA ve UEFA'dan tepki ve yaptırım açıklamaları geldi. 12 kulübe, futbolculardan da eleştiriler geliyor. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil.
Futbol dünyası için anlaşılmaz bir karar olduğunu belirten Mesut Özil, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor"