Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi!

Futbol dünyası için anlaşılmaz bir karar olduğunu belirten Mesut Özil, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor"