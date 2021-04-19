Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Bolu'yu 4 golle geçti! Zirve alev aldı
Giriş Tarihi: 19.4.2021 22:15

Samsunspor, Bolu'yu 4 golle geçti! Zirve alev aldı

Samsunspor, Bolu'yu 4 golle geçti! Zirve alev aldı

'in 31. haftasında , sahasında 'u 4-1 mağlup etti. Samsunspor'a galibiyeti , Hamroun, Couruer ve 'ın golleri getirdi. Puanını 61'e yükselten Samsunspor, ikinci sıradaki ile puanını eşitledi.

Yılport Samsunspor 4 - 1 Bursaspor

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak

Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90+5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! İşte il il yeni renk haritası
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde sürpriz takımlar olacak! Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı?
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
Son dakika haberler: Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
Bitcoin neden düştü? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Türkiye'den karşı hamle geldi! Suudi ambargosu DTÖ’ye taşındı
Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen açıklandı: Büyük kaos! Avrupa Süper Lig'ine katılacak takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, Bolu'yu 4 golle geçti! Zirve alev aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA