Son dakika! Başakşehir-Fenerbahçe maçında kural ihlali var mı? Usta yazarlardan Cüneyt Çakır'a sert eleştiriler...

KORONAVİRÜSÜ ATLATAN ALİ KOÇ'TAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bay haftası öncesinde çok önemli bir virajı kayıpsız atlattıklarını söyledi. Koç, "Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz. 6 maçımız kaldı. Her şey olabilir. Biz son 10 senede üç kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. 5 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluk gelebilir" diye konuştu.

ALİ KOÇ: VAR ODASINDAKİ ÜMİT ÖZTÜRK'LE FENERBAHÇE OLARAK SIKINTIMIZ VAR"

En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikâyet eden kulübün Fenrebahçe olduğunu belirten Ali Koç, "VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'le Fenerbahçe olarak sıkıntımız var. Bu maçta Cüneyt hocanın işini kolaylaştırmadı" yorumunu yaptı.