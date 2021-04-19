Son dakika! Başakşehir-Fenerbahçe maçında kural ihlali var mı? Usta yazarlardan Cüneyt Çakır'a sert eleştiriler...

Haftanın en kritik maçında Başakşehir ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Maçta yaşanan olaylar, kırmızı kart ve penaltı kararı maça damga vuran anlar oldu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, maç içinde verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi oldu.
FENERBAHÇE'NİN VAR İSYANI
Başakşehir'in Ömer Ali Şahiner ile bulduğu golden sonra Fenerbahçeli futbolcular hakeme koştu ve çok sert itirazlarda bulundu. Gol öncesi yaşanan pozisyonda Pelkas'a faul yapıldığı gerekçesiyle çok sert itirazlar yapıldı. Pozisyon sonrası VAR hakemi Ümit Öztürk ile iletişime geçen Cüneyt Çakır VAR incelemesine gitmedi ve orta noktayı göstererek golü verdi. Karar sonrası yedek kulübesinde Emre Belözoğlu da 4. hakeme itirazlarda bulundu.
ERMAN TOROĞLU: "BAŞAKŞEHİR'İN PENALTISI NET PENALTI"
"İki takım da gergin kemanın telleri gibi… Geçen seneki Başakşehir'in yerinde yeller esiyor. Böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok daha farklı futbol oynayıp, rahat hareket etmesi gerekirdi. Ama onlar da iyi değiller. Rakip 30 dakika 10 kişi oynadı ve bu 10 kişi oynadığı anlarda da bir penaltı kazanıp kaçırdılar. Fazla uzatmadan yazalım isterseniz; Başakşehir'in kazandığı penaltı net penaltı. Başakşehir'in atılan futbolcusu atılır. Senin sarı kartın var. O pozisyonlarda ortalıkta gözükme… Çünkü rakip üzerine oynar, seni attırır. Sahada gördüğün gibi..."
ERMAN TOROĞLU: "SERDAR AZİZ NASIL SAHADA KALDI? CÜNEYT ÇAKIR'A SORMAK LAZIM!"
"Peki Serdar Aziz nasıl sahada kaldı? Adamın suratına tekmeyi yapıştırdı; bunu Cüneyt Çakır'a sormak lazım! Visca'nın kaçırdığı penaltıda ise ihlal var. Tekrar edilmesi gerekirdi. İki takım da oynadığı futbolla tatmin edici değillerdi. Sadece koştular o kadar. Ama Türkiye'deki futbol kalitesi bu... Şampiyonluk oynayan takım ile düşmeye namzet takımın mücadelesi... Heyecan da yoktu, futbol da yoktu. Bu sene maalesef birçok takımı bu şekilde seyrediyoruz."
"Aslında rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin çok daha farklı oynaması gerekirdi. Aslında 11'e 11 oynarken de Başakşehir'in futbolu futbol değildi. Orada da Fenerbahçe gerekenleri yapamadı. Türkiye'de böyle. Biri şampiyonluk kovalıyor; biri düşmemeye oynuyor. Herkese hayırlı işler"
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarının mesajını verdi.
"NEYİN HAYIR, NEYİN ŞER..."
Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha net bir şekilde oyunu tutmamız gerekiyordu. Hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Altay'ın sakatlığı, Harun'un bugün gösterdiği performans. Futbolda böyle şeyler var.
EMRE BELÖZOĞLU: BAŞAKŞEHİR DE UMUYORUM Kİ BU SÜREÇTEN BİR AN ÖNCE KURTULUR"
"Bu takımın bir parçası olmak benim için bir şereftir. Ayrıca sonu ne olursa olsun oyuncularımız bilsinler ki onlarla beraberiz. Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirebilecek güce sahibiz. İnşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Başakşehir de umuyorum ki bu süreçten bir an önce kurtulur.
KORONAVİRÜSÜ ATLATAN ALİ KOÇ'TAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bay haftası öncesinde çok önemli bir virajı kayıpsız atlattıklarını söyledi. Koç, "Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, pek çok rolü olan Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi bir hava yakaladılar, hava değişti. Rakibe az şans veriyoruz, şu anda gidişattan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz. 6 maçımız kaldı. Her şey olabilir. Biz son 10 senede üç kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. 5 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluk gelebilir" diye konuştu.
ALİ KOÇ: VAR ODASINDAKİ ÜMİT ÖZTÜRK'LE FENERBAHÇE OLARAK SIKINTIMIZ VAR"
En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikâyet eden kulübün Fenrebahçe olduğunu belirten Ali Koç, "VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk'le Fenerbahçe olarak sıkıntımız var. Bu maçta Cüneyt hocanın işini kolaylaştırmadı" yorumunu yaptı.
MESUT ÖZİL KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Başakşehir karşısında kadroda yer almadı. Uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı. Bu haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe'nin pazar günkü Kasımpaşa maçında Mesut Özil'in kadroda olması bekleniyor.