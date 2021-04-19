Son dakika: UEFA'nın milli takım kararı sonrası neler olacak? Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğu EURO 2020'de...

Ceferin, "Yakınımızda yılanların çalıştığını bilmiyorduk, ama şimdi çok iyi biliyoruz. Bize ihanet ettiler. Andrea Agnelli (Juventus Başkanı) benim için en büyük hayal kırıklığı. Agnelli kadar ısrarla yalan söyleyen birini hiç görmemiştim. İnanılır gibi değil, aklım almıyor" ifadelerini kullandı.