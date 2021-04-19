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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:37 Son Güncelleme: 19.4.2021 16:43

Son dakika: UEFA'nın milli takım kararı sonrası neler olacak? ve Hakan Çalhanoğu EURO 2020'de...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: UEFA'nın milli takım kararı sonrası neler olacak? Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğu EURO 2020'de...

Son dakika... Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurulması sonrası flaş haberler peş peşe geliyor. 12 kulübün kurduğu Avrupa Ligi'nde mücadele edecek futbolcular için şok bir haber geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 'de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda oynayamayacaklarını açıkladı. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda Ronaldo başta olmak üzere dünya futbolunun yıldız isimleri EURO 2021'de forma giyemeyecek. UEFA'nın kararı A Milli Takımımızı da olumsuz etkileyecek. , ve turnuvada yer alamayacak.

Son dakika... Futbol gündemine bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi'nin yankıları devam ediyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan'ın kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler dinmiyor. UEFA ve FIFA'nın yanı sıra ülke federasyonları ve futbolculardan da üst üste açıklamalar geliyor. Açıklamaların ötesinde ise yaptırım da kapıda. Bunun ilk sinyalini UEFA Başkanı Ceferin verdi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa'nın 12 dev kulübünden açıklama geldi.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, 'Avrupa Süper Ligi'nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar" dedi.

Ceferin, "Yakınımızda yılanların çalıştığını bilmiyorduk, ama şimdi çok iyi biliyoruz. Bize ihanet ettiler. Andrea Agnelli (Juventus Başkanı) benim için en büyük hayal kırıklığı. Agnelli kadar ısrarla yalan söyleyen birini hiç görmemiştim. İnanılır gibi değil, aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ YILDIZLARA BÜYÜK ŞOK!

UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamları hayata geçerse eğer A Milli Takımımız da büyük yara alacak. Karara göre mevcut takımlarında oynamaya devam etmeleri durumunda Liverpool forması giyen Ozan Kabak, Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve Milan'ın başarısı için ter döken Hakan Çalhanoğlu, EURO 2021'de ay-yıldızlı takımla olamayacak.

Türkiye gibi Avrupa'nın birçok üklesi de bu karardan etkilenecek. Başta Ronaldo olmak üzere önemli yıldızlar EURO 2021'de boy gösteremeyecek.

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Son dakika: UEFA'nın milli takım kararı sonrası neler olacak? Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğu EURO 2020'de...
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